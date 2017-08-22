父抱女嬰不慎睡著掉落重傷不治 非故意不起訴

今年3月中旬凌晨3時許，桃園一名年輕戴姓爸爸，在自己想睡下，把驚醒、出生才2個多月大的次女抱在胸口拍哄，沒想到他睡著了，女兒跌落床下，致口鼻部遭棉被掩閉因而窒息死亡，女嬰送醫後不治死亡，經檢警相驗查出上情，依涉嫌過失致死罪將他移送偵辦，男子坦承犯行，家人也代他求情表明不提告等，桃檢認為他痛失愛女，悲痛萬分，不起訴處分。

(中時)