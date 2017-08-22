李智凱全能賽拿下最佳成績 明可望拿獎牌

21歲競技體操國手李智凱，曾經是紀錄片《翻滾吧！男孩》中的「菜市場凱」，今天在世大運全能賽以總分82.6拿下第7名，寫下個人在全能賽的最佳排名，其中鞍馬成績更拿下第一名，讓他面對明天單項鞍馬賽事的信心大增，可望拿下獎牌。

李智凱賽後受訪表示，這次全能賽是他最佳排名，真的很開心，雖然吊環有一點小失誤，但教練對他說不要放棄，還有其他項目，繼續努力就好。

雖然吊環落地時發生小瑕疵，但李智凱在鞍馬項目跳出完美成績，以14.8分技壓群雄。

拿下個人全能賽第13名的國手徐秉謙，他說，昨晚11時才接獲通知，遞補韓國選手出賽，對他來說這場比賽就是一個測試賽，「我就是享受比賽，也讓明天增添更多信心。」

賽後徐秉謙臉上掛著笑容，他更直呼「太爽了！原來在主場比賽的感覺就是這樣。」

同樣晉級明天鞍馬決賽的徐秉謙，今天在鞍馬項目的其中一組動作發生小失誤，拿下13.35分，他說，明天也是以今天這一套動作為主，雖然今天有一個失誤，如果明天這個失誤可以成功的話，分數就能衝更高。

(中時)