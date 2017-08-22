欠鉅額土地稅又脫產 宋男留置管收繳納獲釋

宋姓男子交易鉅額土地，卻欠繳鉅額所得稅罰鍰又涉嫌脫產，遭到留置管收後，分期繳納543萬元獲釋。（甘嘉雯翻攝）

宋姓男子交易鉅額土地，卻欠繳鉅額所得稅罰鍰又涉嫌脫產，遭到留置管收後，分期繳納543萬元獲釋。（甘嘉雯翻攝）

土地仲介人宋姓男子在2006年受他人委託，以2億3568萬7000元範圍內購買土地，但實際買賣價格為2億706萬9254元，遭國稅局查犯虛列土地交易價格，補徵2007年度綜合所得稅840萬3978元，並核處1倍金額共計1809萬5688元，他不服申請復查及提起訴願皆被駁回，結果趁復查期間將資金移轉，涉嫌脫產，22日前來說明遭留置，得知將被管收，因而先行繳納543萬元，餘款申請分期繳納。

行政執行署表示，桃園分署調查發現移送機關早於2000年1月27日即送達繳款書給宋姓男子，當時他即已知道自己有巨額欠稅，卻利用提起復查展延繳納期間，將他在金融機構帳戶內多筆大額資金移轉，並將騰泰建設股份有限公司市價逾1400萬元股份，以243萬1000元移轉他人，藉此等手段脫產規避日後被強制執行。

(中時)