家扶高中生組騎跡少年 騎單車輪轉愛

苗栗家扶中心扶助的高中生組成「騎跡少年」，去年騎乘愛心車隊捐贈的單車完成300公里單車長征夢想，在烈日下汗流浹背用自己雙腳踩著夢想前進，透過單車傳遞愛心，養成關懷社會能力，實踐家扶基金會資產累積理念，希望弱勢家庭能儲備更多能力和能量翻轉生命。

苗栗家扶中心11名青少年組成「騎跡少年」，從2016年起定期透過單車訓練培養體力，順利完成300公里長征，讓孩子們看見自己的優勢。

暑假期間，騎跡少們更透過騎乘單車傳遞愛心，在單車上懸掛標語傳愛，也向民眾宣導「走出戶外遠離3C」，關心身邊他人也關懷社會，也培養正當運動休閒習慣。

騎跡少年們平時訓練過程相當努力，女孩要不怕曬傷、男孩更不怕跌倒、摔車，大家抱持著不放棄的精神練習。家扶基金會為了積極協助弱勢家庭培育社會的競爭力，2005年引進了資產累積理念，讓兒童、青少年甚至到家長，都能透過課程、知識學習，讓弱勢家庭更有能量去面對生命中的困難和議題。

苗栗家扶中心近年了解弱勢家庭兒童、青少年和家長的實際需求，陸續增辦兒童音樂才藝隊、希望工場課輔班、少年展力與騎跡少年方案，希望讓弱勢家庭能儲備更多的能力、能量翻轉生命。

(中時)