颱風天意外嬌客，罕見紅燕鷗現蹤

不普遍夏候鳥紅燕鷗在知本溪出海口現蹤。（莊哲權攝）

不普遍夏候鳥紅燕鷗在知本溪出海口現蹤。（莊哲權攝）

天鴿颱風的裙襬逐漸遠離，台東郭姓鳥友昨天意外在知本溪出海口，發現1小群的罕見紅燕鷗，鳥友說，紅燕鷗又稱粉紅燕鷗，在台灣為不普遍的夏候鳥，農委會列為2級珍貴稀有野生動物，在國外屬於瀕臨絕種的鳥類，可能是到為了躲避颱風，短暫落腳，成了颱風天的意外嬌客。

郭姓鳥友說，颱風過後，知本溪出海口的沙灘上昨天停棲了1群鷗科鳥類，除了常見的蒼燕鷗及小燕鷗以外，還有5、6隻紅燕鷗，鮮紅的嘴喙及腳，與白色羽毛形成強烈對比，是最大的特徵，牠們群聚在沙灘休息，看起來極為賞心悅目。

鳥友表示，紅燕鷗別名粉紅燕鷗，嘴跟腳只有在夏毛才是紅色，非繁殖羽，嘴喙就轉為黑色，主要分布於熱帶及小部分的溫帶地區，在台灣地區屬於不普遍夏候鳥，牠們每年5 月至8月在澎湖無人島上繁殖，每年全澎湖紅燕鷗的數量約有3000隻以上。

他說，在台東很少有紅燕鷗出現的紀錄，這次可能受到天鴿颱風影響，與蒼燕鷗一起到知本溪出海口避颱風，才有幸能驚「紅」一瞥。

(中時)