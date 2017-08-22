颱風天意外嬌客 罕見紅燕鷗現蹤
天鴿颱風的裙襬逐漸遠離，台東郭姓鳥友昨天意外在知本溪出海口，發現1小群的罕見紅燕鷗，鳥友說，紅燕鷗又稱粉紅燕鷗，在台灣為不普遍的夏候鳥，農委會列為2級珍貴稀有野生動物，在國外屬於瀕臨絕種的鳥類，可能是到為了躲避颱風，短暫落腳，成了颱風天的意外嬌客。
郭姓鳥友說，颱風過後，知本溪出海口的沙灘上昨天停棲了1群鷗科鳥類，除了常見的蒼燕鷗及小燕鷗以外，還有5、6隻紅燕鷗，鮮紅的嘴喙及腳，與白色羽毛形成強烈對比，是最大的特徵，牠們群聚在沙灘休息，看起來極為賞心悅目。
鳥友表示，紅燕鷗別名粉紅燕鷗，嘴跟腳只有在夏毛才是紅色，非繁殖羽，嘴喙就轉為黑色，主要分布於熱帶及小部分的溫帶地區，在台灣地區屬於不普遍夏候鳥，牠們每年5 月至8月在澎湖無人島上繁殖，每年全澎湖紅燕鷗的數量約有3000隻以上。
他說，在台東很少有紅燕鷗出現的紀錄，這次可能受到天鴿颱風影響，與蒼燕鷗一起到知本溪出海口避颱風，才有幸能驚「紅」一瞥。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。