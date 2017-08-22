科普結合藝術 教你折射原理
科學不難懂！蕭壠國際藝術村的德國藝術家瑪姬特‧布希，兼修生物、藝術科學專長，還有車輛機械技師證照，她運用自然科學中的「折射」原理作為創作主軸，將自然與生活中的反射現象轉換成藝術作品，讓當代藝術不生澀，小朋友還能跟作品互動，從藝術中學到物理折射原理。
瑪姬特‧布希是維也納應用藝術大學的藝術科學碩士，但大學時期學得是生物，也有車輛機械技師證照，是「理工派」的藝術家，這次的駐村個展，她不追求形而上的意涵，而是透過藝術創作呈現出簡單的物理原理，更貼近一般民眾。
她在駐村期間，天天騎著腳踏車在佳里街上「尋寶」，將路邊廢棄的物品清洗整理，經過巧手，搖身一變成為館內作品，包括檜木黑板、日式木窗，還有一些隨身小鏡，甚至是用擋風玻璃做成乒乓球桌，都是她呈現鏡面折射的素材，民眾不只觀賞，還能體驗和作品互動的樂趣，更藉此了解創作原理，相當有趣。
文化園區管理科科長黃瓊瑩表示，今年度的駐村國際藝術家，在進行創作的期間，都會應藝術村要求，結合個人的專長，開設相關藝術工作坊課程，開放鄰近學校學生報名參加，增加藝術家與外界互動，在藝術作品的呈現上也能更貼近一般民眾，激起共鳴。
(中時)
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