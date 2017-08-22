在室男歌手靠MV全壘打 床戲太激烈褲子糗破洞
重機冠軍賽車手轉戰歌壇的先宇近期發行新專輯，詮釋情歌〈陰天的秘密〉，還是在室男的他在MV中竟然首先「開葷」，導演不但找來COSPLAY界的人氣超高的性感女神ARGER楊哲跨刀擔任女主角與他飾演情侶，還讓先宇與性感女神牽手、磨鼻子、滾床單甚至獻上螢幕處男之吻樣樣來，幾乎把現實生活中沒跟女生做過的事情一次追進度補齊！
而在MV中完成「愛的初體驗」的先宇在開拍前竟手足無措到拿媽媽給的護身符默念，為了借位初吻還跟娃娃練習十幾次，還為了滾床單畫面唯美與女主角反覆試體位，讓工作人員開玩笑說，｢初體驗就來這麼多次，先宇體力超好的！」
拍攝「類床戲」與女主角在床上磨鼻子、滾床單的戲碼更讓先宇緊張不已，還特別拿起媽媽給的護身符默念保佑一番，他笑說，｢光想到就覺得尷尬！而且我很怕我自己NG被女主角笑。」最尷尬的是，動作太大導致褲子屁股的部位破了一個洞，頓時讓先宇臉紅不已，笑說，｢還好不是褲子前面破掉，不然就真的糗大了！」還好正式拍攝時非常順利，完全沒有NG狀況，不過還是被工作人員虧說，｢先宇的初體驗好激烈，不但褲子破了，還試體位試了好久，賽車手的體力真的很好。」
(時報周刊)
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