分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

為支援世大運員警打氣，里長自掏腰包買剉冰。（甘嘉雯翻攝）

為支援世大運員警打氣，里長自掏腰包買剉冰。（甘嘉雯翻攝）

為支援世大運員警打氣，里長自掏腰包買剉冰。（甘嘉雯翻攝）

桃園市蘆竹區福昌里里長徐承昌，慰勞蘆竹分局支援世大運員警及警專支援的學生，22日下午買剉冰100碗至世大運足球場館慰勞同仁辛勞。

徐里長表示，國家難得辦大型運動會基層員警很辛苦，特地陪同楊台興分局長前來慰問，也希望鄉親們可以買票進來為台灣隊加油。

(中時)