桃園平鎮區東社里 明年將增設天羅地網監視器

市議員舒翠玲和平鎮警分局等單位22日在東社里會勘，針對監視器死角，希望增加天羅地網的設置。（賴佑維攝）

桃園市平鎮區東社里部分區域監視器不足，民眾擔心發生交通事故無法釐清，市議員舒翠玲、東社里長姜尾鳳22日和平鎮警分局前往會勘，舒翠玲說，原本希望在圳南路18巷、建明路14巷口裝設監視器，但經過協商，建明路14巷應可在明年裝設。

平鎮警分局表示，升格後市府大力增加天羅地網監視器的設置，目前平鎮區有778支天羅地網監視器，今年預估還要再增加268支。警方解釋，每年都會評估監視器的設置，並由警察局天羅地網建置案，全市統一設置。此外過去市公所設置約1000多支鄰里監視器，因年代久遠、設備老舊，已經不堪使用，將逐年報廢、汰換。

舒翠玲表示，因為有民眾擔心，有些路口沒有監視器，若發生意外，狀況無法釐清。圳南路18巷是1個社區的入口，但不屬於岔路，依法無法設置。她也向民眾說明，該路段的前後岔路監視系統早已建置完成，不須擔心。至於建明路14巷口，警方評估可以設立。她說，該處雖然不是大馬路，但若有心人士，可能透過小路逃避警方查緝，因此建議設立。

(中時)