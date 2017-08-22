颱風警報解除，客輪冒風浪疏綠島旅客

航運業者加開交通船，疏運300多名綠島旅客。（莊哲權攝）

航運業者加開交通船，疏運300多名綠島旅客。（莊哲權攝）

天鴿颱風陸上警報雖已解除，但是海面上的風浪仍非常強大，往返綠島的客輪加開船班，今天下午頂著巨浪，載運滯留在綠島的300多名遊客回台東富岡港，遊客說，在船上有如搭雲霄飛車，許多人都吐翻，不過可以平安回家最好。

天鴿颱風逐漸遠颺，台東僅有間歇性風雨，未釀成嚴重災情，由於陸上颱風警報昨天中午就解除，停留在綠島的3艘客輪，昨天下午頂著強大的風浪返回富岡港，其中兩艘共載運306名遊客回台東，綠島已無遊客滯留。

由於海面上風浪強大，船隻顛簸勵害，旅客形容好像在搭雲霄飛車，進港口前遇強浪，船隻加足馬力進入港區。

台北王姓旅客說，前天排了4個小時，沒搭到船，差點哭出來，一聽到有加開船班，無論如何都要回來；另有台中李姓遊客說，在綠島多留1天，很開心，但是老闆可能會不開心。

客輪業者表示，往返蘭嶼、綠島的船班，23日恢復正常。

(中時)