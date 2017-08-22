驚爆與淫魔合照！男偶像捲入15歲少年買春案
32歲「社交界王子」熊谷裕樹曾是經紀公司社長，四處尋找美少年組團出道，今年7月因為涉嫌找15歲少年買春還拍攝裸照，遭警視廳以違反兒童福祉法逮捕，消息震驚全日本！然而有日本媒體昨（22日）更公開傑尼斯團體Hey!Say!JUMP 2位成員員八乙女光、藪宏太與熊谷裕樹的合照，被外界懷疑兩人與熊谷裕樹交情匪淺。
熊谷裕樹過去時常吹噓自己在演藝圈有人脈，還自組經紀公司吸引懷有星夢的美少年加入，10年前還將魔手伸入傑尼斯，並挖角傑尼斯Jr.(練習生)組團，去年還組了一個以傑尼斯前練習生為主的團體G=AGE，一度被懷疑傑尼斯有內鬼在為熊谷裕樹居中牽線。
現在日媒又曝光八乙女光、藪宏太與熊谷裕樹的合照，也讓外界懷疑這2人與熊谷裕樹交情匪淺，但早前傑尼斯事務所社長就發表聲明，強調熊谷裕樹跟傑尼斯有任何關係。
(中時電子報)
關鍵字：熊谷裕樹、傑尼斯、Hey!Say!JUMP、
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