張三李四遇鬼險喪命　摔斷牙衰半年

「有氧の音樂會-溪頭民歌森呼吸暨防制菸品稅捐逃漏宣導活動」，22日舉辦記者會暨音樂會開幕式。(圖片提供：新視紀)

「有氧の音樂會-溪頭民歌森呼吸暨防制菸品稅捐逃漏宣導活動」，22日舉辦記者會暨音樂會開幕式。(圖片提供：新視紀)

由國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處與財政部中區國稅局共同主辦「有氧の音樂會-溪頭民歌森呼吸暨防制菸品稅捐逃漏宣導活動」，22日舉辦記者會暨音樂會開幕式，找來Twinko、徐哲緯、張三李四等歌手開唱，記者會當天適逢農曆七月一日，園區外的妖怪村也舉辦連續一周的妖怪嘉年華，達書表示曾經有一點時間曾被好兄弟纏身。

小時候他曾在遊樂園玩碰碰船，突然翻船落水，感覺到有個人拉著他的腳往下沉，直到老師一把捉他上岸才獲救。長大後的他曾整整衰了半年，包括遺失金錢，大小傷勢不間斷，最嚴重一次是騎著嬉皮車，前車輪突然像被人鎖死，180度大翻車，起身後車子與人都毫髮無傷，只斷了2顆牙，經人指點才知道他為人善良，所以好兄弟喜歡找他索討，好在福報大，達書說，「寧可信其有，對於神鬼都應該尊重。」

而聊到即將來到的七夕情人節，單身已久的Twinko笑說：「久到都忘記有情人節了。」目前宣傳期即將結束，五人興奮的說：「我們都有規畫要放假，有一陣會先各奔東西。」活動主場音樂將在26日於溪頭自然教育園區草坪區露天音樂會場開唱，詳細資訊可上官網查詢。

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(時報周刊)