全家出遊愛車「破輪」 虎尾警熱心助脫困

虎尾警分局惠來派出所警員吳浩維及吳信昌，21日晚間在台1線、雲76公路執行巡邏勤務，陳姓男子駕駛自小客車、後座乘坐妻子與小嬰兒，詢問警方附近有無輪胎行，原來1家人出遊，卻遇到輪胎破掉意外。

陳姓男子表示，他駕車從新北市載老婆要回屏東娘家，右前輪於中山高虎尾交流道附近爆胎，已自行更換備胎，但距屏東還很遙遠，恐有安全之虞，因此下交流道尋找輪胎行，卻因夜晚都已打烊，剛好遇到警車，便尋求警方協助。

警員吳浩維心想如何幫民眾解決「破輪」問題，先請他們至惠來派出所稍作休息，並聯絡轄內輪胎行沈姓業者前來幫忙補換輪胎，陳男離去時不斷感謝警方熱情協助，大讚雲林警察真有人情味。

(中時)