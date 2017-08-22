梅克爾：德國遲早會禁售汽柴油車

德國總理梅克爾（Angela Merkel）為了避免「柴油危機」破壞德國汽車業名聲，並對德國經濟帶來負面影響，上周末向德國《超級畫報》（Superillu）表示德國遲早會效法法國、英國及印度禁售汽柴油車。

梅克爾表示：「雖然我還不確定哪一年開始禁售汽柴油車，但這對德國而言是對的政策，因為只要我們加速投資充電站基礎建設及電動車技術，就能從結構上改變汽車市場。」

(工商)