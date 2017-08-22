右手掌傷勢只奪銅　江念欣自責痛哭

中華隊江念欣（圖)賽前練習右手掌破皮影響下，抓舉97公斤、挺舉126公斤、總和223公斤，替中華隊再添一銅。(陳怡誠攝)

中華隊江念欣（圖)賽前練習右手掌破皮影響下，抓舉97公斤、挺舉126公斤、總和223公斤，替中華隊再添一銅。(陳怡誠攝)

記者會後江念欣展示右手掌的傷勢與獎牌。(陳怡誠攝)

江念欣(右)見到久未見面的外婆曾貴玉（左）眼框泛紅淚下。(陳怡誠攝)

江念欣談起傷勢影響成績潸然落淚。(陳怡誠攝)

許淑淨（見圖）為參賽的同門師妹江念欣加油打氣。(陳怡誠攝)

中華舉重好手保持開賽連續3天都在世大運奪牌紀錄，江念欣於女子63公斤級儘管抓舉僅完成1次試舉、97公斤名列第5，但挺舉第1次試舉舉起126公斤，躍居第3，可惜後2次試舉挑戰130公斤都失敗，無緣更上層樓，以總和223公斤摘銅牌。

其實在抓舉前暖身右手掌就破皮，為不想影響教練戰術安排選擇不說，忍痛上場，談起傷勢，江念欣說：就是很刺痛，但包紮又會影響抓槓鈴的感覺，也不想讓教練擔心，所以就忍耐，用轉移注意力的方法盡量別去想傷口。」

(中時)