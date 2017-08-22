世大運》女排擊敗捷克 2連勝晉級8強

中華女排陳怡如(扣殺者)幫助球隊在世大運分組預賽擊敗捷克，2連勝提前晉級八強。(中華排協／資料照)

世大運中華女排隊22日在台大體育館迎戰捷克隊，經過將近兩小時的激戰之後終於以3比1獲勝，分組預賽取得2連勝佳績，提前取得8強門票。

中華隊21日3比0輕取法國，同時間捷克3比1拍退哥倫比亞，22日法國3比0擊敗哥倫比亞，因此，不論中華隊23日與哥倫比亞勝敗如何，都能順利晉級25日起的8強賽事。

此役，中華隊首局只花22分鐘即以25比15獲勝，期間靠著犀利的攻勢打得對手幾乎潰不成軍；次局，捷克隊反擊得手25比21扳平，關鍵第三局，中華女將一度5比8落後，但隨即逆轉超前，25比17搶得領先優勢；第四局，中華隊靠著重炮手吳韋華的扣殺，以一路領先之姿25比19贏得最後勝利。

吳韋華整場比賽得到15分表現最佳，陳怡如貢獻12分，主攻手陳姿雅與快攻手曾琬羚個分別挹注9分。中華隊很有機會拿下預賽A組第一，25日的8強賽有可能會碰到南美勁旅阿根廷。

(中時電子報)