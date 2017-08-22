《鬼怪》輪番撲台 劉仁娜30日登寶島秀時尚

劉仁娜宣傳照。（圖片 ／ 仲誼公關）

劉仁娜宣傳照。（圖片 ／ 仲誼公關）

《鬼怪》男主角孔劉上週前腳剛走，飾演其妹妹Sunny一角的劉仁娜也將於下週（30日）接力，將首度來台出席「Mademoiselle Longchamp」系列新品上市活動。她在劇中展現多樣時髦行頭，霸氣又自信的個性，搭配冷豔動人外型，讓戲迷留下深刻印象。

獨特的穿搭風格讓她成為韓國時尚ICON代表之一，品牌也相中她的時尚氣質，特地邀請她來台出席新品上市活動，並透露劉寅娜對於初次的寶島行十分期待。

(中時)