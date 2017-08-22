世大運》余秀菁推上鋒線 女足抗韓拚8強
中華女足今晚7時半在臺北世大運背水一戰，面對南韓必須獲勝，才能穩穩拿下8強門票。日籍教頭柳樂雅幸也在此役首度調整先發陣容，將就讀於屏東大學的潘昕妤推上中場，好讓隊長余秀菁頂上鋒線，提升進攻火力。
「我真的很想把秀菁推到前面，」柳樂在上役1比2負美後坦承，如果余秀菁能夠頂上鋒線，攻勢推進時有銜接點才能順暢，偏偏余秀菁坐鎮中場，對攻防都很重要，前兩役都無法變動其位置。
中華隊目前1勝1負，今若勝韓就以A組第1晉級8強，如果平手，還得拜託阿根廷逼和同為4分積分的美國隊，也就是贏球才能保證出線，迫使柳樂進行陣容調整。
余秀菁頂上鋒線搭配前兩役2進球、1助攻的陳燕萍，旅日好手包欣玄移至左路，右翼為連兩戰進球的李綉琴，中場組織以劉千芸為主，後衛由左至右依序為潘彥昕、林雅涵、卓莉珊與蘇芯芸，守門員朱芳儀也維持不變。
(中時電子報)
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