奇景! 埔里鎮南門里出現大量鳥群盤據電線、陽台
時值候鳥與家燕遷徙季節，埔里鎮南門里每當黃昏時刻，天空或電線上就會出現大量鳥類群聚，盤據在電線上或棲息在住家陽台休息的奇景，數量之多，令人訝異。
而且該種景象，在隔日清晨即群飛而散；南門里長陳昭維說，群聚鳥類的排泄物，不定時從天而降，造成各家戶及路面滿地都是鳥糞，不但讓居民不勝其擾，也讓南門里各住家的環境衛生面臨大考驗，里民並擔心鳥類的排泄物是否會帶來傳染疫情？陳里長則是每天清早得為清除鳥糞忙得團團轉。
(中時)
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