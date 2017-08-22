奇景! 埔里鎮南門里出現大量鳥群盤據電線、陽台

埔里鎮南門里每天傍晚，大量鳥類群聚奇景。（楊樹煌攝）

埔里鎮南門里每天大量鳥類群聚，拉下的鳥屎，造成里民困擾，也讓里長陳昭維為清理鳥屎忙碌不已。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮南門里出現數量龐大的群鳥盤據後為住家屋頂留下巨量的排泄物，讓人看了都會起雞皮疙瘩。（楊樹煌攝）

時值候鳥與家燕遷徙季節，埔里鎮南門里每當黃昏時刻，天空或電線上就會出現大量鳥類群聚，盤據在電線上或棲息在住家陽台休息的奇景，數量之多，令人訝異。

而且該種景象，在隔日清晨即群飛而散；南門里長陳昭維說，群聚鳥類的排泄物，不定時從天而降，造成各家戶及路面滿地都是鳥糞，不但讓居民不勝其擾，也讓南門里各住家的環境衛生面臨大考驗，里民並擔心鳥類的排泄物是否會帶來傳染疫情？陳里長則是每天清早得為清除鳥糞忙得團團轉。

(中時)