《妖怪手錶3》全台票房破百萬 粉絲喊二刷

《妖怪手錶3》。（甲上）

《妖怪手錶3》。（甲上）

《妖怪手錶3》。（甲上）

《電影版妖怪手錶：飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵》首度結合真人演員，讓吉胖喵、小石獅等可愛小妖怪變成3D真實版萌度激增，在動畫與現實兩個世界穿越冒險，引爆粉絲討論熱潮，上映首周末更狂吸全台破萬人次進場觀賞，票房逼近300萬佳績。

這次《妖怪手錶3》充滿了許多驚喜的劇情，包括了主角景太與妖怪朋友們意外從動畫世界穿越到真人世界，妖怪首次變真實讓小朋友們興奮無比，帶點懸疑的故事劇情更充滿吸引力。

片中出現的新角色無尾熊喵跳舞扭屁股的橋段，更讓小朋友每看必笑，由山崎賢人與齋藤工飾演的妖怪角色－閻魔大王與滑瓢的舞蹈更是掀起這部動畫電影的最高潮，許多小朋友更嚷嚷著要再來二刷！電影現正上映中。

(中時)