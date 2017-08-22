國台辦官員來台出席世大運 洪奇昌：陸方對台表達善意

國台辦交流局長黃文濤近日以世大運顧問身份來台，打破日前陸委會禁止大陸廳局級以上官員入台的禁令，相互展現難得善意；前海基會董事長洪奇昌22日表示，國台辦和大陸教育部高層級官員來台是對柯文哲市長、舉辦國際賽事的台灣社會以及蔡政府的三重肯定，更是對台灣釋出的善意。他認為，民共兩黨應儘早建立溝通管道，並建議蔡政府在今年中共19大前對北京表達善意與期待。

洪奇昌受訪表示，民、共兩黨在現階段政治議題上很難取得基本共識，「有一定程度的困難」，但民進黨應在19大之前對大陸表達高度善意與期待，希望未來和北京之間建立包括智庫二軌等有效溝通管道，如我方亞太基金會與中國社科院、上海東亞所等，如此溝通機制必當要加速落實。

洪奇昌說，距離19大召開仍有兩個月左右，對兩岸關係相當關鍵，民共兩黨都必須審慎面對，雙方也都要表達該有的克制和善意，相向而行。

大陸派遣國台辦高層級官員來台，以專案方式不經移民署審查，用世大運邀請函入境台灣；洪奇昌說這同時是我方的善意回應。他表示，運動是最能夠突破政治障礙、促進雙方包容與理解的場域，兩岸要往和平發展道路邁進，期待有一天大型賽事上如明年亞運，兩岸有機會可共同主辦，或把部分賽事移到台灣，譬如廈門與台北或台南、高雄等，雙方應在可以共同突破之處一起努力。

洪奇昌說，兩岸陷入僵局後，國台辦交流局工作變得重要，他也期待黃文濤此次台灣行能多了解台灣社會並與許多朋友「見見面」。

談到兩岸交流，洪奇昌說，台灣和大陸目前對於政治定位問題還未找出共識，但兩岸交流不能斷；除了運動，也可從文化著手，如媽祖已是中華文化的連結、或東南沿海閩南文化、客家文化或音樂，都是兩岸可以做的。

洪奇昌也強調，兩岸和平發展目前來看雖是一條遙遠的路，但和平仍是最高戰略價值，台灣必須要在和平穩定的現況與大陸尋求共識。

(旺報)