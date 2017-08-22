高鐵桃園站長笛演出 旅客如癡如醉

5名團員演出，吸引不少旅客駐足聆聽。（高鐵提供）

台北市大同社區大學欣樂長笛研修班成員22日下午到高鐵桃園站進行長笛演奏，帶來多首經典古典小品，讓不少來往旅客停下腳步，聽得如癡如醉。

該班己成立11年，由熱愛音樂的同好一起學習長笛，曾參與台北國際花卉博覽會、大同區文化藝術節、台北市衛工處中秋晚會等演出，目前致力社區服務，巡迴各老人長照中心及育幼院、醫院表演。莊姓成員表示，這次在高鐵桃園站演出，展現熱誠，並希望藉由表演，帶給旅客不一樣的感受。

高鐵桃園站站長王稔慈表示，高鐵除了是連結台灣南北最便捷的交通運具，已成為各藝文團體表演的最佳舞台。未來將持續透過多元豐富展演，帶入文化、藝術，將高鐵站打造專屬旅客的文創空間。

(中時)