雨天貼心服務？ 司機把車停入火車站門口

今晚5點多時，嘉義縣大林火車站傳出一名計程車司機將車子停到前站門口，讓路過民眾直呼很誇張。(簡姓民眾提供)

根據氣象局時雨量資料顯示，嘉義縣大林鎮地區今晚5點到6點時雨量達4毫米，在晚間5點多時，大林火車站傳出一名計程車司機將車子停到前站門口，讓路過民眾直呼很誇張，甚至戲稱是史上最貼心服務；火車站人員則表示，這也是頭一次遇見，由於當時值班人手不足，未來再發現將立即制止，若規勸不聽將拍照存證請鐵路警察開罰。

簡姓民眾指出，當時計程車司機都在雨天排班等候載客，唯獨一名司機直接將車大喇喇開進大門口停放，讓他直呼很誇張，並開玩笑說或許是雨天，不讓客人淋雨，所進行的貼心服務。

火車站人員表示，當時僅3名值班人員，人力不足，接到通知時，司機已招攬到客人並將車開走，由於這也是頭一次遇到，研判疑似司機為了貪圖方便把車駛入大門口，若當下及時發現，將會進行勸阻。

(中時)