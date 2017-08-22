世大運女排 台灣3：1擊敗捷克

台灣女排22日在世大運女子排球項目，面對捷克隊，以3：1擊敗捷克隊，拿下二連勝，全隊雀躍不已。（鄭任南攝）

曾琬羚（左）左手俐落殺球得分。（鄭任南攝）

陳怡如（右）與楊怡貞（中）網前協防，成功攔下捷克球員的殺球攻擊。（鄭任南攝）

吳韋華（右）網前避開捷克球員的防守殺球得分。（鄭任南攝）

李姿瑩（右）網前殺球時遭遇捷克球員的防守，輕巧的將球撥向空檔。（鄭任南攝）

曾琬羚（左）網前殺球，穿越捷克球員的防守。（鄭任南攝）

吳韋華（前）在一片驚呼聲中，最後一刻成功撲救一記吊球。（鄭任南攝）

現場幾近滿場的觀眾，有不少人攜帶國旗熱情為中華隊加油。（鄭任南攝）

拿下二連勝後，全隊隊員擺出千嬌百媚的姿態拍起團體照。（鄭任南攝）

2017世大運女子排球項目22日台灣出戰捷克，台灣代表隊在前兩局1:1情況下，將士用命，靠著舉球員楊孟樺沉著的組織進攻，左手快攻手曾琬羚網前屢建奇功。加上陳怡如網前多次成功防守攔截捷克的殺球，終於連下兩局，以3:1成功擊敗捷克，拿下本次世大運二連勝。

(中時)