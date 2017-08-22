不認交往已婚議員 女星被爆橫刀奪愛有前科
前日本女團「SPEED」33歲成員今井繪理子，去年成功轉換跑道從政，日前卻被爆和已婚議員橋本健搞不倫戀，還有兩人搭車牽手睡覺的照片流出，今井繪理子雖已出面道歉，但僅認彼此有好感，強調並沒交往。而今（22日）出版的新一期《週刊女性》雜誌，更指出女方早有橫刀奪愛的前科。
據《週刊女性》報導，今井繪理子在2007年和前夫SHOGO離婚前，就已出軌搭上40幾歲的影像指導富重代機，據悉，兩人是透過工作認識的，當時男方已有位同居女友，意旨今井繪理子是搶人男友。
報導指出，今井和富重交往長達8年，後來發展成同居關係，她和SHOGO所生的兒子禮夢還視富重為爸爸，富重待他也如親生兒子，感情相當好，連鄰居都看好他們有望再婚。不過，今井繪理子於2015年提出分手，外傳她另結新歡，對此，現住在菲律賓的富重也受訪回應，坦言曾和今井同居，但稱是因為工作分手，否認被劈腿。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。