不認交往已婚議員 女星被爆橫刀奪愛有前科

今井繪理子日前被爆和已婚議員搞不倫，今再被指早年就搶過別人男友。（圖／達志影像、日網）

前日本女團「SPEED」33歲成員今井繪理子，去年成功轉換跑道從政，日前卻被爆和已婚議員橋本健搞不倫戀，還有兩人搭車牽手睡覺的照片流出，今井繪理子雖已出面道歉，但僅認彼此有好感，強調並沒交往。而今（22日）出版的新一期《週刊女性》雜誌，更指出女方早有橫刀奪愛的前科。

據《週刊女性》報導，今井繪理子在2007年和前夫SHOGO離婚前，就已出軌搭上40幾歲的影像指導富重代機，據悉，兩人是透過工作認識的，當時男方已有位同居女友，意旨今井繪理子是搶人男友。

報導指出，今井和富重交往長達8年，後來發展成同居關係，她和SHOGO所生的兒子禮夢還視富重為爸爸，富重待他也如親生兒子，感情相當好，連鄰居都看好他們有望再婚。不過，今井繪理子於2015年提出分手，外傳她另結新歡，對此，現住在菲律賓的富重也受訪回應，坦言曾和今井同居，但稱是因為工作分手，否認被劈腿。

(中時電子報)