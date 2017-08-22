藍祭上萬刪減案杯葛前瞻 老柯：用最大誠意來談

國民黨團祭出上萬刪減案杯葛前瞻基礎建設計畫。民進黨團總召柯建銘今晚說，衝突到臨界點之際，須思考解決之道，衝突對抗是一種方式，但立委應監督國家預算，而非拖垮國家、陪葬立法院，「民進黨會用最大誠意談來。」

面對國民黨「案海」戰術，民進黨團希望以計畫項目是刪減數額，作為協商討論基礎，內容包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化及育兒空間建設、食安建設、人才培育促進就業建設。

柯建銘指出，如果時代力量、親民黨仿效國民黨，每每提出上萬個預算刪減案，立法院才是真的永無寧日，黑暗時代的來臨。

柯建銘也透露，今日上午曾與立法院長王金平、國民黨團總召林德福及國民黨副主席兼秘書長曾永權溝通前瞻計畫預算，談原則性的問題。王院長也勸藍營，要有可以談的空間。

柯建銘形容，國民黨團提出上萬案預算刪減案宛如「核子武器」，意圖製造恐怖平衡、以戰逼和，但民進黨作為執政黨，必須採取預防措施，不會坐以待斃，因此才在7月21日就先送案，依照議事規則須依照送案順序處理。

柯建銘表示，如果協商不成，就必須回歸院會表決處理，將先處理早在委員會審查就提出的親民黨、時代力量黨團提案，之後再表決民進黨所提的100案，而基於「一事不二議」的原則，國民黨的提案不會處理，只會列入公報。

不過，柯建銘也重申，民進黨絕對有誠意好好談，如果提案刪除預算合理，「我們都接受」，明天國民黨團的態度就是關鍵。他也說，關鍵仍是曾永權及國民黨主席吳敦義，請吳敦義出來說清楚、講明白。

(中時)