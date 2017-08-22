王思佳私服挨譙「沒質感」 11字神回讚爆

王思佳私服挨批沒質感。(取自王思佳微博)

王思佳正面迎戰酸民。(取自王思佳微博)

王思佳身材火辣。(本報系資料照、盧禕祺攝)

女星王思佳身材火辣，今(22日)在微博秀穿搭，粉色小可愛加上牛仔褲的搭配讓她看起來青春洋溢又不失性感，未料有些網友不捧場，留言批評沒質感、不好看，王思佳也沒在客氣，直接反嗆這些酸民「我爽穿什麼我的事…我衣服質量不輸你的模樣」獲網友喝采。

王思佳不滿私服被批沒質感，直接在微博反嗆酸民，「真心覺得很愛批評別人衣服的人…能否上傳發張衣服自拍照也讓大家評論下？我爽穿什麼我的事…我衣服質量不輸你的模樣」，最後一句還巧妙押韻的神回覆，被網友大讚霸氣。

有網友就建議王思佳直接將酸民拉黑名單，眼不見為淨，不過王思佳就回應：「拉黑玻璃心會碎」。

(中時電子報)