王思佳私服挨譙「沒質感」 11字神回讚爆
女星王思佳身材火辣，今(22日)在微博秀穿搭，粉色小可愛加上牛仔褲的搭配讓她看起來青春洋溢又不失性感，未料有些網友不捧場，留言批評沒質感、不好看，王思佳也沒在客氣，直接反嗆這些酸民「我爽穿什麼我的事…我衣服質量不輸你的模樣」獲網友喝采。
王思佳不滿私服被批沒質感，直接在微博反嗆酸民，「真心覺得很愛批評別人衣服的人…能否上傳發張衣服自拍照也讓大家評論下？我爽穿什麼我的事…我衣服質量不輸你的模樣」，最後一句還巧妙押韻的神回覆，被網友大讚霸氣。
有網友就建議王思佳直接將酸民拉黑名單，眼不見為淨，不過王思佳就回應：「拉黑玻璃心會碎」。
(中時電子報)
關鍵字：王思佳、
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