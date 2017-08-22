資優班學術性向測驗被猜中 教育部：不影響考生權益
全國41所明星高中的數理資優班學術性向測驗考題傳出在彰化被外洩，引發考生及家長不滿。教育部國教署組長蔡志明表示，學術性向測驗只是各校資優班招生的初試，考生是跟自己比、跟別人考的好壞無關，因此即使題目被外界猜中，也不影響考生權益。
根據《鏡傳媒》報導，全國41所明星高中的數理資優班入學考試，驚爆洩題疑雲！彰化高手補習班考前2天舉辦數學猜題，16題中竟有12題與考卷一模一樣，且一字不差。許多考生及家長認為這次考試不公平，要求重考。
蔡志明說，學生進到高中後，如果想讀數理資優班，國中會考成績達PR97，或是參加學術性向測驗達到相當於PR97的水準，就算通過初試，得以報名複試實作測驗，學校會以初試及複試的綜合成績決定是否錄取。
蔡志明表示，教育部有一個全國國中畢業生數理成績的常模，考生參加學術性向測驗時，要達到PR97的水準才算通過初試，完全看自己能力的展現，別人考多少分，跟自己是否過關無關。
蔡志明說，關於學術性向測驗的考題，教育部在100年委託學術單位研發出A、B兩種版本，101年至106年時輪流使用，各用了3次，因此確實可能被有心人系統性蒐集而猜中。因此，今年彰中、彰女通過資優班初試的人各比去年4人、15人。
不過蔡志明指出，學術性向考題被猜中，影響的是各校通過初試的人數而已，真正分高下的是實作測驗。他認為，即使考題被猜中，也不影響考生進入數理資優班的權益。
不過為了避免學術性向測驗再被猜中，教育部將調整作法，不再只有A、B版兩種題目，而是採題庫型，每年從題庫中抓題目出來命題。
(中時)
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