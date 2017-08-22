新明國中棒球隊 五連霸LLB次青少年世界冠軍返國

桃園市新明國中棒球代表隊參加2017年世界少棒聯盟次青少年世界錦標賽，完成台灣五連霸。（陳麒全攝）

桃園市新明國中棒球代表隊參加2017年世界少棒聯盟次青少年世界錦標賽，完成台灣五連霸，棒球小將們在22日晚間搭機抵台，桃園市副市長王明德親自到場接機，肯定每一個人都是桃園之光、台灣之光。

(中時)