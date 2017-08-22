美國提議修改FTA 南韓未同意
南韓產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗22日表示，當天在首爾召開的韓美自由貿易聯委會上，美方提議儘早談判修改自貿協定，但南韓沒有同意。
金鉉宗會後表示，雙方在美國對南韓逆差為何產生、應否修改自貿協定的問題上有歧見，這次特別會期內未能達成任何協議。美方聲稱自貿協定生效後，對韓商品貿易逆差至少成長一倍，並要求修改協定加以修正。南韓回應，逆差有複雜的宏觀和微觀原因，不能僅歸因於自貿協定。南韓強調，綜合考量商品、服務、投資各領域，自貿協定總體實現互利互惠和利益平衡。南韓進而提議韓美兩國專家共同調查，客觀評價逆差原因。
(中時)
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