《了解與互信 兩岸一定旺》海上玩命關頭？美第七艦隊一年撞船四次!？

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《了解與互信 兩岸一定旺》

是流年不利嗎？美國海軍一再發生軍艦撞貨輪，全球各海域的美國海軍艦隊將「暫停行動」1至2天 ，要來全面檢討到底是哪裡螺絲鬆了？

另外，台灣自製號稱有航母殺手的的沱江艦，未來量產設計上多一個煙囪，恐怕會讓沱江艦匿蹤性能大大降低，如果真作戰，攻擊豈不變得更容易?鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人黃敬平、前國民黨立委林郁方、前海軍上校黃征輝、資深媒體人康仁俊、軍事評論員魏東旭(北京連線)。

(中時電子報)