七月鬼門開 通靈少女郭書瑤：別一個人在外面抽菸！

郭書瑤與安心亞一起出席子宮頸癌防治記者會。（盧禕祺攝）

郭書瑤與安心亞一起出席子宮頸癌防治記者會。（盧禕祺攝）

郭書瑤出席子宮頸癌防治記者會。（盧禕祺攝）

安心亞出席子宮頸癌防治記者會。（盧禕祺攝）

郭書瑤被看好以《通靈少女》入圍金鐘獎女主角。（HBO）

農曆七月鬼門開，曾主演超夯影集《通靈少女》掀起全台收視熱潮的郭書瑤（瑤瑤），22日與安心亞一起出席子宮頸癌防治記者會，瑤瑤說，她沒有任何禁忌，就是互相尊重、不去挑釁，這個月特別抱著感恩的心情請祂們吃飯。之前《通靈少女》的原型靈媒索非亞曾告訴她：「鬼門開不開都一樣多，而且日夜交接時最多！」

瑤瑤說，索非亞還告訴過她，在偏僻的地方不要一個人在外面抽菸，因為好兄弟喜歡菸，如果一個人抽時，很容易會湊過來聞，所以她都乾脆提醒好友們「不要抽菸」。安心亞一聽很緊張問說：「那我點小蠟燭可以嗎？」她說媽媽有幫她求平安符，叮嚀她晚上出門要小心。

23日將公佈金鐘獎入圍名單，郭書瑤被看好以《通靈少女》的小真一角入圍女主角，她笑說自己的運氣應該在金馬獎都用完了，所以沒什麼信心，主要是希望整個團隊可以獲得鼓勵而不只是個人，「大家說我表現好，但這不是我一個人好，是團隊很棒，希望團隊可以獲得鼓舞」。如果入圍，她會整個劇組「親一遍抱一遍」，還會跟導演「告白」，因為如果不是導演處女座個性的高標準要求，她可能不會有這樣的表現。

安心亞主演的植劇場《五味八珍的歲月》才下檔，就傳出製作公司「好風光」金主童子賢傳撤資傳聞，20位植劇場培養出來新秀演員們也面臨解約。安心亞表示，知道這事滿驚訝，她本來以為植劇場之後還會有第二輪，突然聽說沒了，覺得好可惜，「小Q演員們這麼棒，希望他們趕快有更多表演機會。」她和《五味八珍的歲月》中飾演「阿春」的孫可芳是好友，之後會相約見面好好關心她。

擔任子宮頸癌防治大使的安心亞也稱職呼籲女性朋友：「希望大家不要害怕進診間，因為現在進診間和走廚房一樣頻繁，不要害怕，可以用愉快心情，和姐妹們一起接種疫苗，是很好的事情。」她說，以前一開始去婦產科也會覺得尷尬，但其實進診間是每個女孩都應該要去的，也是很自然的事，真的不用緊張。

被問到被內診被緊張嗎？郭書瑤說：「內診很重要，沒檢查就不知道身體有沒有病變，不要把身體健康檢查當作這麼害羞的事！」她認為，情人節送情人健檢也是很好的禮物，她建議單身男女朋友可以一起揪團，送禮可能之後就被放著不用，相較起來，健檢很實用。

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(中時)