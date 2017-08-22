《棒球殿堂2017》熱血徐展元 選手兼主播

《棒球殿堂2017》VIP玩家體驗會最終站，邀請到知名的熱血主播徐展元（二排中雙手握拳者）站台，讓現場球迷及玩家High翻！（圖／大魯閣提供）

「所有喜愛棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的棒球迷，大家好！」熱血的棒球主播-徐展元19日出席大魯閣與網石棒辣椒聯手推出的《棒球殿堂2017・夏日紅不讓》體驗活動，一開口就以經典台詞與大家問候。徐展元不僅和現場玩家進行PK賽，更上演拿手的「即興轉播Show」，讓現場氣氛頓時High到最高點！

《棒球殿堂2017》VIP玩家體驗會最終站，回到大魯閣棒壘球打擊場台北新莊館舉行，現場不僅安排前2站既有的分組對戰、趣味闖關單元，本次《名人PK賽》，更邀請到知名的人氣主播徐展元到場共襄盛舉，與VIP玩家進行激烈的連線PK賽。而在PK過程中，徐展元不忘身兼主播：「這顆球像是變了心的女朋友、斷了線的風箏、脫了韁的野馬，回不來啦！」

聽到經典口白，現場頓時歡聲雷動，許多玩家表示：「好感動，真的是展元！」、「看遊戲畫面好像在看電視轉播」、「我也要跟展元PK！」，連活動主持人高鈞鈞都不禁讚嘆：「由於《棒球殿堂2017》遊戲擬真程度十足，加上展元的熱血激昂，我跟所有玩家、所有球友都好興奮，好像真的在看球賽、聽轉播一樣！」

「其實是遊戲太逼真、太刺激，讓我一下子太投入，以為我就在比賽現場轉播了！」徐展元說：「《棒球殿堂2017》不管是遊戲內容、場景畫面都非常精緻，詮釋出台灣道地的棒球味！我覺得這活動非常棒，因為棒球運動在台灣很多人看、很多人關心，但因為技術、器材甚至是人力的因素，實際玩球的、打球的人較少，透過這個活動，讓更多國人更沒距離的接觸到棒球！並展現出台灣專屬的棒球文化！」。

(中時電子報)