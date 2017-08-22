金門「兩岸和平消災祈福超薦大法會」 田弘茂跨海參加
金門「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」進入第2天，財團法人海峽交流基金會董事長田弘茂與行政院大陸委員會法政處副處長周鳴瑞等人也專程跨海參加，與金門縣長陳福海帶領的縣府團隊一起虔誠頂禮膜拜，祈求佛法超渡亡靈往生極樂，兩岸永久和平，災禍永息。
田弘茂與周鳴瑞是在海基會文教處長劉克鑫、綜合處代處長彭顯鈞等人陪同下抵金參加以1949年以後歷次兩岸戰役陣、公亡將士軍民英靈和十方法界無祀孤魂為超薦對象的大法會。
田弘茂向法會籌委會主任委員金門縣長陳福海盛讚設於金湖鎮綜合體育館的法會主壇場面莊嚴恢宏殊勝，也向主籌法會的金門海印寺法師釋性海及兩岸三地100餘位法師、護法、志工們的辛勞表示敬意。
大法會第2天進行開經、梁皇寶懺、佛供等法事，縣府團隊與福建省政府秘書長翁明志、金門縣議員陳滄江、昇恆昌大飯店主管代表、功德主吳秀光、周訓財、林豐儀、楊文慶，以及台灣金門同鄉會總會長李台山代表旅台鄉親虔誠參與。
釋性海法師並在中午偕同縣府秘書長林德恭、陳滄江議員等人跨海赴設於小金門軍人公墓的法會分壇，向陣、公亡將士與無祀孤魂禮敬祭拜。另位於大膽島的法會分壇，也在昨日同步淨壇、引魂，開啟為期6天的超薦大二膽戰役兩岸陣亡戰士大法會。
(中時)
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