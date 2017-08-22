選手鄭先知、林珈芝、陳思羽受訪。（葉書宏攝）

世大運》中華隊選手好感動 連志工都會說「加油！」

2017世大運桌球項目今（22日）在新莊體育館開打，中華隊女子團體組上午出戰英國，下午對上捷克，都以3比0佳績擊敗對手，首日2戰全勝，明天上午10時將對上蒙古。

回到家鄉比賽很不一樣！選手鄭先知說，所有的觀眾都幫你加油，連遇到的志工都會說加油，那種感覺很激勵人心，會特別興奮！

選手林珈芝表示，不管走到哪，只要穿著印有Taipei字樣的衣服，都會有人跟你說加油，那種力量是很強大的，在主場難免還是會緊張，希望表現可以越來越好，第一次在自己的主場參加國際賽。

選手陳思羽表示，在自己主場會更渴望得到冠軍，每一場盡最大的努力，希望一場可以比一場打得更好，今天狀況沒有很好，因為場地內有風的問題，都還在努力適應中。

(中時)