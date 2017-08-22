博士拚創業 轉眼母已被騙5000萬

Fitmily創辦人詹益鑑擁有博士學歷，近年全心拚創業，直到母親因財務危機尋求協助，才驚見母親早被靈骨塔吸金集團盯上，3年來已被騙走5000萬元。詹益鑑今日到台北地檢署分享慘痛經歷，除呼籲相關主管機關正視法規漏洞，也提醒民眾多多關心家裡長輩，不要步入詐騙陷阱。

詹益鑑說，母親是退休老師，曾投資未上市櫃股票失利，約莫3年前，靈骨塔吸金集團的一通電話，聲稱可藉由投資靈骨塔，彌補過去的投資損失，一步步將母親帶入詐騙陷阱，如今更留下巨大的財務危機。

詹益鑑指出，吸金集團利用長輩想要弭平投資損失的弱點，佯稱以資產管理方式，協助賣出過去無法出售的靈骨塔，但前提是要先向他們購買靈骨塔，才能整合債務與資產。母親於是幾乎每個月都向吸金集團買靈骨塔，每次10到20個塔位、每個塔位9萬到12萬之間，每次詐騙金額都達百萬。

詹益鑑說，吸金集團不斷向長輩強調這是賺錢機會，還聲稱有保密條款，不可對外透露，母親因此從沒告訴過任何親朋好友；而自己也因忙於創業，疏於照顧母親的財務狀況，直到去年母親向子女求助，表示現金已花光、房屋已抵押，才知母親遇上詐騙集團，而面對如此大的財務黑洞，其實為時已晚。

北檢上周將12名集團成員羈押禁見，詹益鑑的母親至此才相信真的被騙，但心理已承受相當大的創傷。

詹益鑑說，現行的靈骨塔、殯葬業管理有很大缺陷，這些公司曾被台北市消保官、殯葬處公告違規，卻沒被勒令停業，管理機關放任非法詐騙不斷在社會上行騙，而過去類似案例多被認定為投資糾紛而非吸金詐騙，都讓他感到不可思議。

詹益鑑說，正當靈骨塔應該是有所有權狀，但他們看到母親持有的都是使用權狀，雖然年輕一輩一看就知道不對勁，但對長輩而言的確會信以為真，更何況其中很多靈骨塔不是非法就是不存在，即便合法價格也低於票面價格。

詹益鑑呼籲大家共同努力、找證據，將這些犯人一網打盡，雖不期待能把這些錢全部要回來，但也不能讓這些人享有這些不義之財。

(中時)