美艦撞油輪靠近白礁 扯出星馬40年領海糾紛
美國海軍驅逐艦21日在馬六甲海峽與油輪相撞，鄰近國新加坡、馬來西亞很快派出搜救隊，協助美國海軍搜尋10名失蹤海軍船員。外媒指出，其實星、馬爭相動員的背後，牽扯出兩國長達40年的領海糾紛。
根據路透報導，美國海軍驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）是在新加坡東部海域與油輪Alnic MC號相撞，當時麥凱恩號正在進行例行巡航。
在這次事件中，麥凱恩號船身凹陷，撞擊後海水湧入船艙，有10人失蹤、5人受傷，傷者已送星國醫院醫治。新加坡、馬來西亞及印尼的搜救行動仍在進行中。
新加坡與馬來西亞皆聲稱，撞船意外是發生在本國海域，因為肇事地點鄰近白礁(Pedra Branca)，而此地長期以來有領海糾紛。
新加坡表示，撞船地點在新加坡海域，正在主導搜救行動，馬來西亞則稱，事發地點在南部柔佛州附近海域，且馬國海軍巡邏艦「漢達蘭號」（KD Handalan）在收到事故信號時距離麥凱恩號僅有3英里。
聯合早報報導，海牙國際法院曾於2008年裁決位於樟宜以東約40公里、面積相等於一個足球場大小的白礁（Pedra Branca）歸屬新加坡，同時將中岩礁（Middle Rocks）的主權判給馬國。但馬國於2016年在英國國家檔案找到3份資料，認為內容支援其白礁主權歸屬馬來西亞的論點，遂於今年2月向國際法院提出覆核申請。
新加坡曾隸屬於馬來西亞聯邦，但在1965年獨立建國，兩國為此領士糾紛談判經年。
(中時電子報)
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