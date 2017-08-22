二戰美軍致勝關鍵之一 竟是這個

好時巧克力棒。（圖／美聯社）

第二次世界大戰歐洲戰場於1945年5月7日德國簽屬「無條件投降書」而宣告勝利，同年8月15日日本天皇宣布向同盟國無條件投降，二戰結束。

這場戰爭亞洲戰場致勝關鍵之一，大家耳熟能詳的是美國對日本廣島與長崎投下原子彈。不過，有報導指出，其實有一種甜食也扮演不可或缺的關鍵。

根據鳳凰網引述《西班牙人》週刊網站8月15日「馬克薩拉」的文章指出，二戰中有一款「巧克力棒」生產了1.1億條，在二戰中填飽了無數的美軍，幫助許多饑餓的士兵在生死關頭堅持了下來。

文章揭露，1937年4月，距離美國全面加入二戰還有好幾年。美國陸軍軍需部門拜訪當時美國最大的巧克力生產商「好時公司」，提出生產軍用巧克力的要求。美軍要求好時公司生產一種士兵專用的巧克力棒，美軍有4點古怪要求：重量為112克、高熱量、能耐高溫，第4點最奇怪：「口感比煮熟的花生略好即可」。

3個月後，好時公司生產出了第一批9萬條巧克力棒，美軍將這批巧克力棒發放給菲律賓、巴拿馬和德州邊境的美軍試吃，結果大受歡迎。

這種巧克力棒可以替代主食，3條就能提供1800卡路里的熱量。一天只要吃3至4條，就可以滿足士兵正常的體力消耗。這種巧克力還能抗最高49攝氏度的高溫，在美洲或歐洲的夏天，巧克力棒也不會融化。

至於如何滿足「口感比煮熟的馬鈴薯略好即可」的古怪要求呢？好時公司發現，在巧克力棒中摻入一些玉米粉或燕麥粉就可以滿足軍隊的要求，但摻入這些成分會嚴重影響巧克力的口感。有意思的事，這反而符合了軍方的另一個要求：「口感必須要差一些」，因此美軍將這種巧克力棒戲稱為「希特勒的秘密武器」。

美軍非常滿意，立即下了巨量訂單。1941年美軍就下了60萬份巧克力棒的訂單。珍珠港事件之後，美軍迅速增兵，並且開赴歐洲、非洲、亞洲和太平洋戰場作戰，巧克力棒也隨軍需品運往世界各地，這就是二戰著名的美軍D級應急口糧（D Bar）。1940至1945年，好時公司生產了約30億條巧克力棒。

由於這種巧克力棒是「保羅洛根」上校最早提出的方案，所以被稱為「洛根棒」。「洛根棒」幫助許多饑餓的士兵在生死關頭堅持了下來，並繼續投入戰鬥，因此也被稱為「救命巧克力棒」。

不過，可惜的是，現今美國軍隊已沒有發配巧克力條，但是好時公司仍是北美最大的巧克力製造商之一。

(中時電子報)