世大運》母見證奪金 中華小將激動熱淚盈眶

世大運男子滑輪溜冰1000公尺爭先賽，中華隊黃玉霖奪得金牌。(季志翔攝)

中華隊今(22日)在滑輪溜冰項目屢傳捷報，其中小將黃玉霖首度上場就一鳴驚人，在男子1000公尺爭先賽勇奪金牌，他通過終點的那刻，興奮得高舉雙手大喊，看到遠從屏東北上的母親在旁，更忍不住紅了眼眶，「媽媽說看我溜冰心臟會爆掉，很少看我比賽，看到她出現，情緒就控制不住了！」

黃玉霖和柯福軒今天是本屆賽事首度合作，他們預賽時被分在同組，雙雙通過考驗。到了決賽，面對各國強敵的挑戰，由柯福軒扮演破風手，率先突破重圍；倒數2圈時換黃玉霖挺身而出，一路領先奪得金牌。黃玉霖衝過終點後情緒振奮，發現平時忙於工作、特地到台北看他的媽媽，心情更難以平復。

「媽媽很少看我比賽。」黃玉霖坦言，其實一開始他走上溜冰路時，爸爸支持，但媽媽則希望以學業為重，爸媽為了他要去比全國賽，還吵了一架，「後來我選擇比全國賽，媽媽只好放手。慢慢有成績後，她開始比較能接受，告訴我既然走這條路，就堅持下去。」最後他也用金牌，回應父母的期待。

此次黃玉霖和柯福軒聯手擊敗列強，尤其能贏過韓國隊的選手，對他們而言更是意義非凡，柯福軒說，「之前世錦賽被韓國選手慘電，很開心這次贏回來！」連同這1金1銀，中華隊2天下來滑輪溜冰共斬獲5金8銀，戰果豐碩。

(中時電子報)