柯文哲爆粗口 精神科醫生：跟館長有何不同？

台北市長柯文哲在記者會，狠批擾亂者是「王八蛋」。（本報資料照片／實習記者陳嘉信攝）

世大運開幕典禮，進行至各國選手進場時，因遭遇陳抗團體阻攔一度中斷；台北市長柯文哲隔日在記者會上忍不住憤怒，氣得罵出「王八蛋」，並受到網友大讚。精神科醫生沈政男質疑這樣粗口評論，與網紅「館長」有何不同？

精神科醫生沈政男在《壹週刊》發表評論認為，柯文哲罵得痛快，但這樣的舉動，與常以粗口評論時事的網紅「館長」有何不同？

沈政男認為，當世大運賽事結束、激情冷卻後，恐怕無法轉移市民對柯市長治理能力的質疑。柯文哲手下有數千名維安警力，卻無法以事先預告的反年改團體到場抗議，無法讓各國選手安心走進會場。若警力、裝備足夠，短時間強力排除並非難事，柯團隊顯然應變能力不足。

沈政男說，從台北市長與世大運主辦人的高度，應該將一切成敗責任攬在身上，而非學網紅爆粗口宣洩情緒。

柯文哲從政治素人起家，經過輿論調教後已許久不再亂罵人。沈政男認為，這次記者會開罵，應該事前估量過可能引發的效應。柯文哲與網友對罵留言一出，發言人就跳出來證實。但，一個市長該不該用粗口罵陳抗團體、與網友對罵，柯文哲得想清楚。

(中時電子報)