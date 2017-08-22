南韓：北韓開發擴散彈 可突破愛國者防禦網

南韓《中央日報》22日報導說，8月21日經確認，北韓開發了在比攔截導彈最大攔截高度更高的上空發射子彈（Early Release Submunitions，簡稱「ERS」）的擴散彈，以突破美韓兩國的導彈防禦網。而且據悉，擴散彈的子彈上還可使用化學彈。

南韓情報界消息人士表示，「北韓完成了擴散彈開發，以迴避美韓主力部署的愛國者的攔截。據悉，北韓的擴散彈導彈會在比愛國者最大攔截高度（以PAC-3為基準是20公里）更高的25公里高空爆破子彈」。他說明稱，「在這種情況下很難用愛國者進行攔截。

《中央日報》引據美韓情報當局稱，擴散彈可搭載在北韓的主力彈道導彈蘆洞（射程為300公里-1300公里）和飛毛腿系列（50公里-1000公里）上。

北韓中央電視台8月14日報導北韓領導人金正恩視察戰略軍司令部的消息時，公開了帶有新型擴散彈的照片。照片中，金正恩對著戰略軍指揮部人士露出笑容，而其右側展示著飛毛腿彈頭。該彈頭的外皮已被剝掉。

導彈專家以色列費舍爾航空航天戰略研究所（Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies）太空研究中心主任因巴（Tal Inbar）透過推特分析稱，「這是北韓擴散彈形式的飛毛腿導彈的彈頭」。

今年7月4日北韓發射洲際彈道導彈（ICBM）級「火星-12型」後，北韓中央電視台播放的紀錄片中出現了金正恩觀察寫有「散炮」彈頭的場面。據悉，散炮在北韓是指擴散彈。2014年6月29日，北韓朝著東海發射了兩枚飛毛腿導彈後，第二天《勞動新聞》報導稱「以散炮方式進行了射擊」。

南韓國防安保論壇高級分析官申鍾宇（音）表示，「北韓企圖透過裝有高炮彈的子彈，破壞南韓和駐韓美軍的空軍基地跑道，令其無法使用。而且該子彈也可破壞雷達基地或通信中繼站的天線」。

北韓擴散彈的子彈並非圓形，而是長條形。據美韓兩國的分析結果，北韓在開發子彈時，讓子彈集中射擊小面積的特定目標，避免擴散彈的子彈分散太遠。

美韓兩國還認為，北韓也開發了擴散彈用化學彈子彈，正在尋找對策。據「2016年國防白皮書」稱，北韓持有2500噸-5000噸化學武器。韓軍內部還有評價稱，北韓飛毛腿-B/C導彈的30％-40％安裝了化學彈。

美韓在此次「乙支自由衛士」（UFG）演習時，重點進行了攔截北韓飛毛腿導彈的演習，以應對北韓的擴散彈威脅。其中還包括動用美軍的尖端探測和防毒裝備應對北韓化學戰的演習。同時，駐美韓軍引進了比現有愛國者PAC-3最大攔截高度更高的MSE（Missile Segment Enhancement，最大攔截高度為40公里）。

(中時)