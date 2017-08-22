李㼈自爆有特殊體質 「好兄弟」自動閃躲他

李㼈回憶上吊戲。（林淑娟攝）

李㼈。（台視提供）

李㼈、孫淑媚、劉曉憶。（台視提供）

李㼈、孫淑媚、劉曉憶。（台視提供）

22日是農曆七月鬼門開，台視《牡丹花開》男主角李㼈說自己百無禁忌，且從小有特異體質，有記憶以來就會在睡覺時靈魂出竅「到處玩」，還常有神明來跟他「聊天」，曾有靈異體質的幕後工作人員喜歡挨著他，因為曾親眼目睹他身邊有「天兵天將」保護，「好兄弟」會自動閃避！他笑著掛保證，鬼月跟他拍戲百分百安全。膽小的孫淑媚一聽馬上問「你可以借我一件衣服嗎」，劉曉憶也說：「你家還有客房嗎？借住這個月就好！」

除了有特殊體質，李㼈透露自己還有一點預知未來能力，和前女友李芳雯交往時，他就在夢中看過現在的女兒兩歲左右的長相，當時還認真想說兩人應該拚一個，但後來就分手了。多年後他娶了熊家婕，老婆懷孕產檢時，醫生一度說是「兒子」，他還回「怎麼可能」，後來再度產檢，醫生向他道歉，他超開心、老婆卻傻眼。結果女兒兩歲左右時，真的被老婆帶去燙成捲捲頭，一如他當年看到的女兒模樣。

他也說知道自己何時會死，壽命還有三、四十年，所以他看待生死、對人生比一般人豁達，從來他不怕死，遇到危險時也完全不懂恐懼的感覺。巧的是，他最近在《牡丹花開》劇中遭雷劈後喪失記憶，卻出現「可聽見女人心聲」的超能力，戲裡戲外都有超能力，他說如果可以選擇超能力，他希望自己可以幫人治病的能力，可惜沒有。

他透露當年拍《親戚不計較》時曾有一幕假裝上吊自殺的戲，他拍攝前先練習上吊，突然間他摔落地面一動也不動，當時他的靈魂其實已經出竅，在一片草原開心狂奔，他意識到這樣不對，趕緊回來。眼睛一張開時，所有人早已嚇壞，因為那段時間他是沒有氣息的。

孫淑媚小學時曾在農曆七月去同學家過夜，半夜一個人去上廁所，後來迷迷糊糊在沙發上睡著，再次睜開眼睛時居然看到有個黑影在她面前雙手托下巴盯著她看！她嚇到往外面跑，從此之後就有很深的陰影，再也不敢晚上上廁所，睡前也不太喝水了。

七夕情人節將至，李㼈開玩笑說七夕情人節應該是「七次」情人節，他笑說：「不過我老婆應該不會理我，但生命會自己找到出口，雙手萬能。」他表示結了婚之後比較少過節，不過還是會講聲「情人節快樂」，也會想想要怎麼準備驚喜給太太，不過這讓他滿頭痛的，因為太太是個物質欲望很低的人，逛街很少買東西，他曾想送老婆一台BMW的車，結果老婆只想要開一般的小車，價格是他想送的三分之一。最扯的是，之前他送老婆兩克拉多、一百多萬的鑽戒，老婆不但沒發現他精心設計的驚喜，一段時間以後，他居然在廁所的垃圾桶旁找到這顆鑽戒，還佈滿蜘蛛網，太太竟說東西不找它時自然就會出現，讓他又好氣又好笑。

孫淑媚號稱自己是「萬年單身」今年勢必也是要在工作中度過，最近靠著看速水茂虎道的節目「解渴」，她解釋：「喜歡工作認真、有才華，剛好又有顏值的男生。」同樣也是單身的劉曉憶笑說以往有男友時，每到七夕前夕就會吵架導致分手，她自嘲：「對方會不會是想要省下禮物錢才分手的？」她也透露之前孫淑媚曾介紹一個男生給自己，沒想到對方居然以為孫淑媚在開玩笑，被問及介紹給劉曉憶的原因，孫淑媚哈哈大笑說：「因為我口袋裡面也沒有其他的名單啦！」

(中時)