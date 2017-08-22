俄國新銳坦克 「火星上也發得動」

俄國最新的阿瑪塔坦克，在各方面的科技都是最新式的，號稱在火星上也運作自如。(圖/俄星網)

俄羅斯最新最強的T-14阿瑪塔坦克(Armata Tank)和同族系裝甲車，將有更強性能。新設的超級電容器，可以在任何惡劣環境都可以確保引擎順利啟動，甚至零下50度的環境也運作自如，被稱為「火星環境下也能發動」。

俄國衛星網報導，許多車輛在嚴寒的環境下就難以發動，因為油路會被凍結，而多數國土都在高緯度區域的俄國，對於車輛的防寒能力當然有獨道之處。許多俄國車輛都使用其他國家不具備的「電容器」(condenser)當成輔助電源，可以確保點火裝置安全運作，也能延長電池壽命。阿瑪塔坦克就是沿用這個技術，上頭安裝的超級電容器由雷諾瓦集團公司(Renova Group)開發。

雷諾瓦管理部門負責人米哈伊爾．李維西斯(Milkhail Livshits)在接受媒體訪時表示，他們公司的超級電容器已經先應用在俄國的電動巴士和火車上，因此也能順利的安裝在阿瑪塔坦克。

李維西斯說：「我們為了測試超級電容器的耐用性能，特別在非常嚴寒的天氣下進行測試，電池在低溫很容易失效，但是對超級電容器卻沒有影響。我們致力在縮小電容器的體積，希望它僅有公文包那樣大。」

他補充說，小型化的電容器當後備電源還有一個好處，就是電池就相對不重要了，坦克的電池空間可以增小，以增加有效載荷。

除了超級電容器以外，阿瑪塔還改變了炮塔的液壓系統，使炮塔變的防火而安全。李維西斯解釋，坦克炮塔很沉重，轉動需要液壓系統運作，但是液壓油會成為潛在威脅，一但炮塔被擊中，液壓油很容易被引燃，因此美國坦克的液壓系統安裝在坦克的外面，但是這造成液壓系統很容易被破壞，機槍都可能造成系統受損。

而阿瑪塔坦克則是使用磁性液體系統，純電力驅動使炮塔能轉的更靈活。

連西方軍事專家都承認，阿瑪塔坦克和衍生型BMP T-15裝甲車，在現代戰場上比西歐北美的坦克有更好的生存機會，阿瑪塔坦克可能觸發新一輪的坦克革命。

目前，阿瑪塔坦克安裝的是俄軍標準125公釐主炮，但設計師說，將來還可能換裝成威力更強大的152公釐主炮。

(中時電子報)