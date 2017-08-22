世大運》中華棒球隊背水一戰 7局扣倒捷克
2017台北世大運中華棒球隊意外輸法國後，若還想晉級，今(22日)一定得撂倒捷克，面對這場沒有明天的戰役，中華小將們卯足全力，6局狂掃16安、攻得10分，加上先發陳明軒威風八面，力壓6局無失分領軍，終場以11比0提前7局扣倒捷克，保住晉級的最後生機。
中華隊前役輸給法國，結局讓人心碎，也使得他們接下來對戰捷克和南韓，必須全勝才能晉級。此役面對首戰擊敗南韓的捷克，中華隊一掃對法國貧打的低潮，首局大舉進攻，斬獲5分；3下攻勢再起，連同陳重羽左外野的陽春炮，單局擊出5安換回4分。
有隊友火力相挺，陳明軒投得更加順手，前5局1分未失，還一度演出4局無安打比賽。中華隊比賽後段持續進攻，6下由隊長陳重羽敲安領軍，靠著3安和1次高飛犧牲打，再添2分。眼看11分領先，中華隊有機會打完7上下班，後援的吳承諭不負眾望，沒讓對手越雷池一步，守住勝果。
陳明軒打世大運前，8月12日代表富邦悍將先發對戰Lamigo桃猿，僅投3.2局狂失8分，且投出7次保送，狀況相當不理想。此役他脫胎換骨，繳6局無失分、飆11次三振好投，他認為是心態上有所不同，「在中職是為球團和自己，到中華隊是為國家，想法有改變，且這場一定要贏，就想更放手去投。」
陳明軒的好投，總教練郭李建夫也相當讚賞。他說，捷克實力不差，但陳明軒壓制得很棒，「他表現得很沉穩，以前都還要跟他叮嚀幾句，現在都不用了。」除了投手，打擊群此役大爆發的表現，也讓郭李教練很滿意，表示看他們今天的表現，明天對戰南韓應該能打得更順。
(中時電子報)
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