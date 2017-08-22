亞泥提4大聲明 盼依法審理礦權展限訴願
行政院訴願會明（8月23）日將舉行亞泥礦權展限訴願案的言詞辯論，針對部分環保團體今天對媒體發表的訴求，亞泥提出四點回應：
一、亞泥礦權展限案是依法申請，經濟部、礦務局也是依法審查、依法核准。企業合法的權益應該要受到法律的保障，否則除會對企業經營、投資股東產生嚴重不利外，也會造成勞工及原住民失業，影響家庭生計，產生社會問題。
二、此案引起社會上的討論及質疑，政府及亞泥已多次做了說明、澄清，希望能化解相關疑慮。亞泥在產業與環保上的努力與成果，屢獲國、內外獎勵與肯定；亞泥也提供大量工作機會僱用當地居民及原住民，更定期邀請部落居民到礦場現勘，另多次深入富世村各鄰辦理「礦場安全」說明會。亞泥會持續加強地方溝通與回饋工作，爭取更多部落居民的認同。
三、經濟發展與環境保護是當今世界各國的兩難議題，二者如何得兼，考驗著政府行政團隊的智慧。亞泥願全力配合政府「發展經濟」及「循環經濟」政策，繼續貢獻台灣經濟發展，致力環境保護與善盡企業社會責任，讓國人看得見經濟與環保可以並行不悖，共創多贏。
四、台灣是法治國家，法治國家的核心價值是「依法行政」，任何人都要遵行法規，不能有所例外。本訴願案應回歸到法律面來審查，不應受到輿論或陳抗的影響。亞泥相信行政院訴願會一定會依法、秉公來審理與決定，讓相關爭議能早日平息、落幕。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。