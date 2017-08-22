海上自衛隊：美神盾艦事件或影響日飛彈防禦體系

日本海上自衛隊幕僚長村川豐22日表示，當前是應對朝鮮半島彈道飛彈（形勢）極其嚴峻的時期，美軍麥肯號神盾驅逐艦與油輪相撞事件，將會對日本彈道飛彈防禦（BMD）體系造成一定影響。

日本神奈川縣美海軍橫須賀基地7艘擁有反彈道飛彈能力的神盾艦，目前有2艘無法使用。對此，村川表示，「正是這樣的時候，更應與美海軍緊密合作，共享信息。日方將繼續收集信息並建立萬無一失的警戒監視體制以應對一切事態。」

(中時)