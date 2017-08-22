俄羅斯對北韓出口石油量倍增

南韓《中央日報》22日報導說，據悉，國際社會正在加強對朝制裁之際，俄羅斯今年向北韓出口的各種石油產品比去年更多。日本《產經新聞》8月21日報導稱，「俄羅斯今年1-6月向北韓出口的汽油、柴油等石油產品量是去年同期的兩倍多」。

據俄羅斯聯邦稅務局統計，今年上半年出口北韓的石油產品約為4304噸，共計240萬美元。這個數值是去年同期出口的2171噸、98萬美元的兩倍多。

俄羅斯對北韓採取柔和姿態，一直特別反對在出口等經濟領域加強對北韓制裁。北韓試驗發射「火星-14型」洲際彈道導彈（ICBM）級導彈後，8月5日聯合國安理會表決通過新制裁決議案。當時，俄羅斯仍然堅持「不能包括石油相關貿易的限制措施」。

對於目前俄羅斯在經濟上支持北韓的現狀，美國表示擔憂。美國財政部今年6月以俄羅斯企業向北韓出口了價值600萬美元的石油產品為由，將俄羅斯企業納入了制裁對象名單。

也有人指出，俄羅斯和北韓之間的貿易統計數據，實際上不過是「冰山的一角」。《產經新聞》援引了俄羅斯遠東聯邦大學盧肯教授的話分析稱，「俄羅斯出口北韓的石油產品年均達到20萬-30萬噸」。盧肯教授還表示，「其中大部分產品透過中國最終運往北韓，因此可能沒體現在統計數據中」。他還預測，「由於美國加強了對朝制裁力度，因此俄羅斯的大型企業更傾向於暫時中斷對朝事業」，「相反地，小規模的企業就算承受（與北韓交易的）風險，也會擴大對朝貿易規模」。

(中時)