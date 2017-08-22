俄羅斯對北韓出口石油量倍增
南韓《中央日報》22日報導說，據悉，國際社會正在加強對朝制裁之際，俄羅斯今年向北韓出口的各種石油產品比去年更多。日本《產經新聞》8月21日報導稱，「俄羅斯今年1-6月向北韓出口的汽油、柴油等石油產品量是去年同期的兩倍多」。
據俄羅斯聯邦稅務局統計，今年上半年出口北韓的石油產品約為4304噸，共計240萬美元。這個數值是去年同期出口的2171噸、98萬美元的兩倍多。
俄羅斯對北韓採取柔和姿態，一直特別反對在出口等經濟領域加強對北韓制裁。北韓試驗發射「火星-14型」洲際彈道導彈（ICBM）級導彈後，8月5日聯合國安理會表決通過新制裁決議案。當時，俄羅斯仍然堅持「不能包括石油相關貿易的限制措施」。
對於目前俄羅斯在經濟上支持北韓的現狀，美國表示擔憂。美國財政部今年6月以俄羅斯企業向北韓出口了價值600萬美元的石油產品為由，將俄羅斯企業納入了制裁對象名單。
也有人指出，俄羅斯和北韓之間的貿易統計數據，實際上不過是「冰山的一角」。《產經新聞》援引了俄羅斯遠東聯邦大學盧肯教授的話分析稱，「俄羅斯出口北韓的石油產品年均達到20萬-30萬噸」。盧肯教授還表示，「其中大部分產品透過中國最終運往北韓，因此可能沒體現在統計數據中」。他還預測，「由於美國加強了對朝制裁力度，因此俄羅斯的大型企業更傾向於暫時中斷對朝事業」，「相反地，小規模的企業就算承受（與北韓交易的）風險，也會擴大對朝貿易規模」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。