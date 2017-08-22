夜問打權》世大運開幕出槌 真相羅生門

8/22夜問打權。（中天提供）

世大運開幕出槌！嫁禍反年改？轉移焦點？真相羅生門？眾目睽睽誰丟煙霧彈？ 查4天查不到！有這麼難嗎？柯P兩套標準？反課綱暴力是跳舞？反年改沒暴力是王X蛋？成功轉移焦點？世大運開幕出包讓人忘了815大停電？！市長的格調在哪？柯P嗆「王X蛋」搶世大運鎂光燈？毒蛋、王八蛋、大巨蛋，人民對政府蛋蛋的憂傷！？

打破慣例！北京不發賀電給吳！國共關係生變？吳敦義刪和平協議啟人疑竇？連就職演說都藏玄機？！ 吳敦義提九二共識卻不提一中各表！習近平不買單？國共關係更陷尷尬！？

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)