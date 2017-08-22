阿爾卑斯山百花大綻放！這條「鮮花小徑」必須去

8、9月正值阿爾卑斯山的百花群放期。（圖自Moviephile）

每年7月到9月是到阿爾卑斯山一遊的好時機，尤其現在8、9月正值上百種花卉在山脈上綻放的花期，無論是瑞士歌手Polo Hofer當年紅極一時的《Alperose》阿爾卑斯玫瑰，或是傳頌已久的經典歌謠《Edelweiss》小白花，都有機會趁這時候欣賞得到。

阿爾卑斯山上繽紛的野花，是夏天最具可看性的一大特色，來這裡健行賞花有很多種路線，不過最經典的屬位在少女峰域的「鮮花小徑」（Allmendhubel flower trail），它環繞山坡一圈，是瑞士著名的賞花路徑，路程約3公里，步行一趟只要大約30分鐘，卻能飽覽五顏六色的百花齊放、遍佈山坡，沿路上一些阿爾卑斯鮮花的主要品種也有標示牌讓人辨識，標示牌會依照花草生長狀態不定期更新。

遊客來到這裡，最希望看到的花種就是同為瑞士和奧地利國花的「雪絨花」，它就是《Edelweiss》經典歌曲中的主角小白花，但並不是在這裡所有白色的小花都是雪絨花，雪絨花生長在阿爾卑斯山脈的懸崖岩縫中，就像歌詞形容的那樣潔白又芬芳，還有抗高海拔、寒冷和紫外線的特性，瑞士和奧地利人民將它視為純潔美麗的象徵。如果遊客能在山上岩縫中瞥見它的身影，可說是不虛此行了。

想到阿爾卑斯山健行賞花，切記要評估好自己和隨行親友的體力，事先確定路線的海拔高差，路途距離和預估花費的時間，接駁纜車和火車的時刻也要先查好，以免體力不支或天氣狀況不佳時，能有安全的方式回去。

(中時)