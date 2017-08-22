阿爾卑斯山百花大綻放！這條「鮮花小徑」必須去
每年7月到9月是到阿爾卑斯山一遊的好時機，尤其現在8、9月正值上百種花卉在山脈上綻放的花期，無論是瑞士歌手Polo Hofer當年紅極一時的《Alperose》阿爾卑斯玫瑰，或是傳頌已久的經典歌謠《Edelweiss》小白花，都有機會趁這時候欣賞得到。
阿爾卑斯山上繽紛的野花，是夏天最具可看性的一大特色，來這裡健行賞花有很多種路線，不過最經典的屬位在少女峰域的「鮮花小徑」（Allmendhubel flower trail），它環繞山坡一圈，是瑞士著名的賞花路徑，路程約3公里，步行一趟只要大約30分鐘，卻能飽覽五顏六色的百花齊放、遍佈山坡，沿路上一些阿爾卑斯鮮花的主要品種也有標示牌讓人辨識，標示牌會依照花草生長狀態不定期更新。
遊客來到這裡，最希望看到的花種就是同為瑞士和奧地利國花的「雪絨花」，它就是《Edelweiss》經典歌曲中的主角小白花，但並不是在這裡所有白色的小花都是雪絨花，雪絨花生長在阿爾卑斯山脈的懸崖岩縫中，就像歌詞形容的那樣潔白又芬芳，還有抗高海拔、寒冷和紫外線的特性，瑞士和奧地利人民將它視為純潔美麗的象徵。如果遊客能在山上岩縫中瞥見它的身影，可說是不虛此行了。
想到阿爾卑斯山健行賞花，切記要評估好自己和隨行親友的體力，事先確定路線的海拔高差，路途距離和預估花費的時間，接駁纜車和火車的時刻也要先查好，以免體力不支或天氣狀況不佳時，能有安全的方式回去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。