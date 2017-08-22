韓國安室長：政府不考慮部署戰術核武器

南韓青瓦臺（總統府）國家安保室長鄭義溶22日出席國會運營委員會會議時表示，現政府不考慮部署戰術核武器。

南韓聯合通訊社（韓聯社）引據鄭義溶指出，通過延伸威懾等韓美協防戰略，已具備對北韓核武挑釁的遏制力。他還說將大幅提高防衛力量，以對北韓擁有壓倒性優勢為原則，為此將增加國防預算。

鄭義溶還說，南韓是朝鮮半島事務當事國，不可能排除南韓談半島問題。他並表明，南韓總統文在寅與美國總統川普就兩點達成一致，一是和平解決半島安全問題，二是在營造半島和平氛圍時由韓國扮演主導角色。

而對於南韓是否與北韓秘密接觸，鄭義溶表示目前沒有。

(中時)